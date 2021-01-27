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Кабмін оновив перелік ліків для боротьби з коронавірусом

Київ, Середа 27 січня 2021 13:58
Кабмін оновив перелік ліків для боротьби з коронавірусом
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України вніс зміни та затвердив новий перелік товарів для боротьби з коронавірусом. Мова йде про лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання.

Відповідну постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

До засобів індивідуального захисту входять: медична шапочка, медична маска, ізоляційний одноразовий халат, костюм біологічного захисту, медичні рукавички, захисний щиток, захисні окуляри, медичний фартух, бахіли, гумові чоботи, захисна навіпмаска щодо.

До лікарських засобів внесли: Benzylpenicillin, Acetylcystein, Benzylpenicillin.

Нагадаємо, у МОЗ раніше заявили, що в Україні після отримання вакцини від коронавірусу розпочнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Зазначимо, аналітики The Ecomonist прогнозують, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року.

Раніше вчені заявивли, що препарат "Плітідепсін", який раніше випробовувався для боротьби з раком, опинився у 27,5 разів більш ефективним проти коронавірусу, ніж препарат "Ремдесивир".

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