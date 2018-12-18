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Кабмин назначил замглавы МинАП

Новости » Политика    18.12.2018 - 14:53
Кабмин назначил замглавы МинАП
Фото: Владимир Топчий (latifundist com)

Топчий сегодня назначен заместителем министра аграрной политики

Кабинет министров Украины назначил Владимира Топчия заместителем министра аграрной политики и продовольствия. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Назначили Топчия (заместителем министра аграрной политики, - ред.)", - сказал Саенко после заседания правительства во вторник.

Как отмечается, до назначения Топчий возглавлял департамент земледелия и технической политики в аграрно-промышленном комплексе МинАП.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины 22 ноября отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

Отметим, о том, что Кутовой уходит в отставку с должности министра агрополитики, сообщалось еще в мае 2017 года. По его словам, в дальнейшем он планировал заниматься привлечением инвестиций в экономику Украины.

Кроме того, сообщалось, что в ноябре Кабинет министров Украина назначил временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия первого заместителя министра Максима Мартынюка.

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