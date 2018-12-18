Кабмін призначив замглави МінАП

Фото: Володимир Топчій (latifundist (російськомовна версія) com)

Топчій сьогодні призначений заступником міністра аграрної політики

Кабінет міністрів України призначив Володимира Топчія заступником міністра аграрної політики і продовольства. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Призначили Топчія (заступником міністра аграрної політики, - ред.)", - сказав Саєнко після засідання уряду у вівторок.

Як зазначається, до призначення Топчій очолював департамент землеробства та технічної політики в аграрно-промисловому комплексі МінАП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України 22 листопада відправила у відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Зазначимо, про те, що Кутовий йде у відставку з посади міністра агрополітики, повідомлялося ще в травні 2017 року. За його словами, надалі він планував займатися залученням інвестицій в економіку України.

Крім того, повідомлялося, що в листопаді Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра аграрної політики і продовольства першого заступника міністра Максима Мартинюка.