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Кабмін призначив замглави МінАП

Новини » Політика    18.12.2018 - 14:53
Кабмін призначив замглави МінАП
Фото: Володимир Топчій (latifundist (російськомовна версія) com)

Топчій сьогодні призначений заступником міністра аграрної політики

Кабінет міністрів України призначив Володимира Топчія заступником міністра аграрної політики і продовольства. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Призначили Топчія (заступником міністра аграрної політики, - ред.)", - сказав Саєнко після засідання уряду у вівторок.

Як зазначається, до призначення Топчій очолював департамент землеробства та технічної політики в аграрно-промисловому комплексі МінАП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України 22 листопада відправила у відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Зазначимо, про те, що Кутовий йде у відставку з посади міністра агрополітики, повідомлялося ще в травні 2017 року. За його словами, надалі він планував займатися залученням інвестицій в економіку України.

Крім того, повідомлялося, що в листопаді Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра аграрної політики і продовольства першого заступника міністра Максима Мартинюка.

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