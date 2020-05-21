Кабмин назначил замминистра по делам ветеранов

Фото: Владимир Левчук (mva.gov.ua)

Владимира Левчука назначили замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Кабинет министров назначил нового заместителя министра по делам ветеранов. Владимир Левчук будет отвечать за цифровую трансформацию Министерства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Полное название должности Левчука - заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В Минветеранов сообщили, что чиновник будет отвечать за обеспечение политики цифровой трансформации министерства, координировать создание и запуск Единого государственного реестра ветеранов войны и сервиса "Е-ветеран".

Кроме того, Левчук будет координировать сотрудничество с проектами других государственных органов власти и цифровых платформ.

Владимир Левчук имеет высшее военное и экономическое образование. 20 лет служил в Вооруженных силах. Руководил боевой подготовкой бойцов ВДВ и сил Специальных операций. С 2014 по 2017 год принимал участие в АТО. Защитник Луганского аэропорта.

Ранее Кабинет министров назначил первого заместителя министра по делам ветеранов. Им стал Александра Порхун - бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Порхун воевал на Донбассе и в 2015 году получил звание Героя Украины.

Напомним, в рамках бюджета чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса бюджет Министерства по делам ветеранов Украины составляет 987 млн гривен.

Автор: Роман Калиниченко