В Кабмине уточнили расходы Минветеранов в рамках бюджета чрезвычайной ситуации

Бюджет министерства составляет почти миллиард гривен
Расходы на Министерство по делам ветеранов Украины в рамках бюджета чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса составляют 987 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Так, 13 апреля на внеочередном заседании Верховная рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год.
Согласно внесенным изменениям госбюджета-2020, более 246 млн гривен предусмотрены на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства, участников АТО/ООС.
Указано, что это даст возможность 6 тысячам ветеранов войны пройти психологическую реабилитацию, почти 4 тысячам ветеранов - социальную и профессиональную адаптацию, а также обеспечить санаторно-курортным лечением более 8000 ветеранов, профинансировать содержание центров социально-психологической реабилитации и обеспечить подготовку национальной сборной Украины в участия в международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных".
Кроме того, предусмотрено:
Напомним, председатель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в государственный бюджет вернется до 40% средств Фонда борьбы с коронавирусом.
Как писало РБК-Украина, 13 апреля ВР приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавируса.