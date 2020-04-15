В Кабмине уточнили расходы Минветеранов в рамках бюджета чрезвычайной ситуации

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Бюджет министерства составляет почти миллиард гривен

Расходы на Министерство по делам ветеранов Украины в рамках бюджета чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса составляют 987 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, 13 апреля на внеочередном заседании Верховная рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год.

Согласно внесенным изменениям госбюджета-2020, более 246 млн гривен предусмотрены на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства, участников АТО/ООС.

Указано, что это даст возможность 6 тысячам ветеранов войны пройти психологическую реабилитацию, почти 4 тысячам ветеранов - социальную и профессиональную адаптацию, а также обеспечить санаторно-курортным лечением более 8000 ветеранов, профинансировать содержание центров социально-психологической реабилитации и обеспечить подготовку национальной сборной Украины в участия в международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных".

Кроме того, предусмотрено:

более 305 млн грн субвенции местным бюджетам на выплату денежной компенсации членам семей погибших АТО/ООС, лицам с инвалидностью вследствие войны I-II группы (постановление КМУ №719). Эти средства пойдут на решение вопроса с обеспечением жилья данным лицам;

более 248 млн грн субвенции местным бюджетам на выплату денежной компенсации за надлежащие к получению жилые помещения для внутренне перемещенных лиц АТО/ООС, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны III группы или участниками боевых действий (постановление КМУ №280)

более 7 млн ​​грн субвенции местным бюджетам на выплату денежной компенсации членам семей погибших и инвалидов вследствие войны I-II группы из числа участников Революции Достоинства.

Напомним, председатель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в государственный бюджет вернется до 40% средств Фонда борьбы с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля ВР приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавируса.