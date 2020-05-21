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Кабмін призначив заступника міністра у справах ветеранів

Новини » Політика     21.05.2020 - 12:10
Кабмін призначив заступника міністра у справах ветеранів
Фото: Володимир Левчук (mva.gov.ua)

Володимира Левчука призначили заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Кабінет міністрів призначив нового заступника міністра у справах ветеранів. Володимир Левчук відповідатиме за цифрову трансформацію Міністерства.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

Повна назва посади Левчука - заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У Мінветеранів повідомили, що чиновник відповідатиме за забезпечення політики цифрової трансформації міністерства, координуватиме створення та запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни та сервісу "Е-ветеран".

Крім того, Левчук координуватиме співпрацю з проектами інших державних органів влади та цифрових платформ.

Володимир Левчук має вищу військову та економічну освіту. 20 років служив у Збройних силах. Керував бойовою підготовкою бійців ВДВ та сил Спеціальних операцій. З 2014 по 2017 рік брав участь в АТО. Захисник Луганського аеропорту.

Раніше Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра у справах ветеранів. Ним став Олександра Порхун - колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Порхун воював на Донбасі і у 2015 році отримав звання Героя України.

Нагадаємо, у рамках бюджету надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу бюджет Міністерства у справах ветеранів України становить 987 млн гривень.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниветераныМінТОТ
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