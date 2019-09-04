Кабмин ввел электронный документооборот

С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме

Кабинет Министров Украины одобрил решение об окончательной отмене бумажного документооборота и переходе на электронный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ведомства.

Сообщается, что с 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме.

"Ежемесячно государственные органы направляют друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, которые будут приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами", - комментирует глава Кабмина Алексей Гончарук.

По его словам, это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота.

Напомним, Кабинет министров инициирует создание Фонда IT Creative, Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с IТ-отрасли. Гончарук сообщил, что IT Creative будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Как сообщает РБК-Украина, Гончарук назвал сроки запуска земельной реформы. Земельную реформу в Украине запустят ориентировочно через год.