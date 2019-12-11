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Кабмін призначив заступників міністра у справах ветеранів та голови ДФС

Новини » Політика     11.12.2019 - 13:22
Кабмін призначив заступників міністра у справах ветеранів та голови ДФС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Шендрика призначили заступником голови Державної фіскальної служби

Кабінет міністрів призначив заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Руслана Калініна. Про це повідомляє присутній на засіданні Кабміну нардеп Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.

Крім того, заступником голови Державної фіскальної служби призначили Дениса Шендрика.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-торгового представника України Тараса Хитавицю.

Відзначимо, уряд схвалив розпорядження, яке дасть можливість новоствореній Державній митній службі та її територіальним органам почати повноцінну роботу.

РБК-Україна писало, що Кабмін звільнив 36 заступників міністрів з 12 міністерств. У їх числі Уляна Супрун.

Нагадаємо, уряд схвалив рішення про остаточне скасування паперового документообігу і перехід на електронний. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу.

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