Кабмин назначил врио главы "Укравтодора" и Госкино

Кабинет министров назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Сообщается, что ранее Федоренко был начальником Управления эксплуатации дорог в "Укравтодоре".

Также Кабмин назначил Юлию Шевчук главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Согласно декларации на сайте НАПК, Шевчук была начальником юридического отдела в Госагентстве по вопросам кино.

Напомним, с 27 сентября Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог.

РБК-Украина также сообщало, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке. Как сообщается, Новак уходит с должности через "новые предложения" и "личные планы".

Напомним, 19 августа глава Госкино Филипп Ильенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ильенко заявил, что считает основные цели своей работы на посту главы Госкино достигнутыми. В то же время его дальнейшая его профессиональная деятельность будет связана с украинским кино.