Кабмін призначив т.в.о. голови "Укравтодору" і Держкіно

Кабінет міністрів призначив Олега Федоренка тимчасово виконуючим обов'язки глави Державного агентства автомобільних доріг України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

Повідомляється, що раніше Федоренко був начальником Управління експлуатації доріг в "Укравтодорі".

Також Кабмін призначив Юлію Шевчук головою Державного агентства України з питань кіно. Згідно декларації на сайті НАЗК, Шевчук була начальником юридичного відділу в Держагентстві з питань кіно.

Нагадаємо, з 27 вересня Кабмін оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.

РБК-Україна повідомляло, що керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак подав заяву про відставку. Як повідомляється, Новак йде з посади через "нові пропозиції" та "особисті плани".

Нагадаємо, 19 серпня голова Держкіно Пилип Іллєнко подав заяву про звільнення за власним бажанням. Іллєнко заявив, що вважає основні цілі своєї роботи на посаді голови Держкіно досягнутими. В той же час його подальша його професійна діяльність буде пов'язана з українським кіно.