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Кабмин назначил временного главу ГАСИ

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Им стала Ирина Король.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан в Facebook.

Отметим, Король занимала должность заместителя директора департамента - начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ.

Решение о ее назначении было принято на внеочередном заседании правительства 26 октября.

Напомним, 22 октября на внеочередном заседании Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей главы ГАСИ Богданом Федоренко.

Кроме того, в начале мая Юрия Васильченко уволили с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции спустя два месяца после назначения на этот пост. До этого он занимал в инспекции должность начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации.

Примечательно, что через два дня после назначения Васильченко на пост главы ГАСИ президент Владимир Зеленский анонсировал ее ликвидацию. Он также заявил, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныназначениеГАСИ