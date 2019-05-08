Кабмін призначив Верланова головою податкової служби

Фото: Сергій Верланов (facebook.com/minfin.gov.ua)

Верланова буде представлено на новій посаді 10 травня

Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова головою Державної податкової служби. Про це на засіданні уряду оголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що Верланова офіційно можуть представити вже в п'ятницю, 10 травня.

"Податкова служба вимагає прозорості, відкритості, як і, до речі, Державна митна служба. Яку поки нам заблокували. Завдання - варто організувати хорошу європейську службу, доброзичливу до бізнесу", - додав Гройсман.

У Мінфіні додали, що після призначення Верланова повинні пройти реєстрація юридичної особи, переведення працівників ДФС до податкової служби та прийняття розпорядження Кабміну про початок роботи Податкової.

Нагадаємо, 23 квітня Верланова обрали переможцем конкурсу на голову Податкової. До цього він обіймав посаду заступника міністра фінансів. У фінальній частині Верланов обійшов заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова.

Раніше також повідомлялося, що за рішенням суду було призупинено конкурс на главу митної служби.