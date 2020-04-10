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Кабмин назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Новости » Политика     10.04.2020 - 14:58
Кабмин назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью
Фото: Татьяна Баранцова (naiu org ua)

Татьяна Баранцова стала уполномоченной по правам людей с инвалидностью

Кабинет министров Украины назначил Татьяну Баранцову уполномоченной по правам людей с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина на правительственный портал.

Так, на сайте КМУ опубликовано соответствующее распоряжение правительства от 8 апреля №405.

До назначения Татьяна Баранцова возглавляла Луганский областной центр социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями.

"Назначить Баранцову Татьяну Викторовну правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство назначило Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак в качестве заместителей главы Министерства здравоохранения.

Кроме того, Кабинет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединяет усилия государственной власти и экспертной среды.

Добавим, что правительство уволило Олега Мельника с должности заместителя министра финансов.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныполномочияинвалидность
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