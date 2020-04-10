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Кабмін призначив уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Новини » Політика     10.04.2020 - 14:58
Кабмін призначив уповноваженого з прав людей з інвалідністю
Фото: Тетяна Баранцова (naiu org ua)

Тетяна Баранцова стала уповноваженої з прав людей з інвалідністю

Кабінет міністрів України призначив Баранцову Тетяну уповноваженої з прав людей з інвалідністю. Про це повідомляє РБК-Україна на урядовий портал.

Так, на сайті КМУ опубліковано відповідне розпорядження уряду від 8 квітня №405.

До призначення Тетяна Баранцова очолювала Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями.

"Призначити Баранцову Тетяну Вікторівну урядовим уповноваженим з прав людей з інвалідністю", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд призначив Олену Теряеву першим заступником міністра охорони здоров'я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак у якості заступників глави Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, Кабінет міністрів підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, який об'єднує зусилля державної влади та експертного середовища.

Додамо, що уряд звільнив Олега Мельника з посади заступника міністра фінансів.

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