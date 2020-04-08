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Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава

Новости » Политика     08.04.2020 - 17:12
Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теряева была назначена первым замом, Шаталова и Микичак - замами Степанова

Кабинет министров назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак в качестве замов главы Минздрава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 апреля.

До назначения Теряева занимала должность директора южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), ранее - директором департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

"В Министерстве здравоохранения Елена Теряева будет отвечать в частности за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве", - говорится в сообщении.

Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава

Фото: Елена Теряева (moz.gov.ua)

Шаталова ранее работала на руководящих должностях в Одесской ОГА, а также в госкомпании "Газ Украины" НАК "Нафтогаз". В Минздраве она будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями.

Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава

Фото: Светлана Шаталова (moz.gov.ua)

Микичак до назначения была первым заместителем Минздрава. С апреля 2017 по декабрь 2019 была руководителем департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава

Фото: Ирина Микичак (moz.gov.ua)

Напомним, 30 марта Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения. Степанов заменил на должности Илью Емца.

Также РБК-Украина писало, что Кабминет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединяет усилия государственной власти и экспертной среды.

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