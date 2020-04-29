Кабмин назначил руководителя Госаудитслужбы

Кабинет министров назначил Геннадия Плиса новым руководителем Государственной аудиторской службы. Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, сообщает РБК-Украина.

Согласно распоряжению Кабмина № 456-р, Плиса назначили на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

"Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной аудиторской службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в сообщении.

Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука. В декабре 2017 года Геннадия Плиса уволили с должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации. В 2018 году его назначили заместителем государственного секретаря Кабмина.

Напомним, сегодня Кабинет министров также назначил нового руководителя Государственной налоговой службы. Им стал Алексей Любченко.