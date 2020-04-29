Кабмін призначив керівника Держаудитслужби

Кабінет міністрів призначив Геннадія Пліса новим керівником Державної аудиторської служби. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє РБК-Україна.

Відповідно до розпорядження Кабміну № 456-р Пліса призначили на посаду шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

"Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної аудиторської служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби", - йдеться у повідомленні.

Пліс працював заступником міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука. У грудні 2017 року Геннадія Пліса було звільнено з посади першого заступника голови КМДА. У 2018 році його призначили заступником державного секретаря Кабміну.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів також призначив нового керівника Державної податкової служби. Ним став Олексій Любченко.