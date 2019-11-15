ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін призначив представника у Верховній раді

Новини » Політика     15.11.2019 - 21:37
Кабмін призначив представника у Верховній раді
Фото: Олена Шуляк (facebook.com/yevheniya.khudzik)

Представником уряду в Раді стала Олена Шуляк

Кабінет міністрів України призначив представником уряду у Верховній раді народного депутата України Олену Шуляк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як наголошується, Олена Шуляк є заступником голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Співпраця парламенту і уряду є критично важливою умовою для ефективних і якісних змін у країні. Наше завдання - пояснювати важливість та позитивні наслідки запропонованих нами змін, щоб народні депутати, маючи всю необхідну інформацію, могли донести до своїх виборців і підтримати ініціативи Кабінету міністрів під час голосування на пленарних засіданнях. Олена за час роботи у ВР вже продемонструвала відмінні результати в цьому напрямку. Переконаний, що наша співпраця буде дуже ефективною і мати конкретні результати", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабміну у Верховній раді. Вона також додала, що переходить на роботу в парламентський комітет з питань національної безпеки.

Нагадаємо, Олена Шуляк є одним з 15 заступників глави фракції "Слуга народу". У квітні 2015 була кандидатом на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.

Рада попередньо схвалила звільнення директора ДБР Рада створила ТСК щодо корупції в українському футболі
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся