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Кабмин назначил представителя государства в набсовете "Нафтогаза"

Новости » Политика     07.02.2020 - 18:06
Кабмин назначил представителя государства в набсовете "Нафтогаза"
Фото: Иренеуш Бил (youtube)

Представителем государства был назначен Иренеуш Бил

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 7 февраля, назначил Иренеуша Била представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Так, глава правительства подписал распоряжение об избрании Била членом наблюдательного совета "Нафтогаза" как представителя государства.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Иренеуша Била как представителя государства", - говорится в распоряжении.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов был уполномочен на подписание гражданско-правового договора с избранным членом наблюдательного совета.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уволил Дмитрия Парфененко с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества. В правительстве отметили, что Парфененко был уволен с занимаемой должности по соглашению сторон.

Также РБК-Украина писало, что правительство назначило Желько Марчека временно исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци". Марчек будет выполнять обязанности руководителя "Укрзализныци" до избрания нового председателя правления.

Кроме того, парламент назначил Дениса Шмыгаля новым министром развития общин и террити. Шмыгаля также назначили вице-премьер-министром. В прошлом году он был назначен на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.

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