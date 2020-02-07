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Кабмін призначив представника держави в наглядовій раді "Нафтогазу"

Новини » Політика     07.02.2020 - 18:06
Кабмін призначив представника держави в наглядовій раді "Нафтогазу"
Фото: Іренеуш Біл (youtube)

Представником держави було призначено Іренеуша Біла

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у п'ятницю, 7 лютого, призначив Іренеуша Біла представником держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Так, глава уряду підписав розпорядження про обрання Біла членом наглядової ради "Нафтогазу" як представника держави.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Іренеуша Біла як представника держави", - йдеться в розпорядженні.

Крім того, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов був уповноважений на підписання цивільно-правового договору з обраним членом наглядової ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив Дмитра Парфененка з посади першого заступника голови Фонду державного майна. В уряді зазначили, що Парфененко був звільнений з займаної посади за угодою сторін.

Також РБК-Україна писало, що уряд призначив Желько Марчека тимчасового виконувача обов'язки голови правління "Укрзалізниці". Марчек виконуватиме обов'язки керівника "Укрзалізниці" до обрання нового голови правління.

Крім того, парламент призначив Дениса Шмигаля новим міністром розвитку громад та територій. Шмигаля також призначили віце-прем'єр-міністром. Минулого року він був призначений на посаду очільника Івано-Франківської ОДА.

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