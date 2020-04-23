Кабмин назначил первого замминистра по делам ветеранов

Кабинет министров Украины назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение на правительственном портале.

Распоряжение было обнародовано 23 апреля.

"Распоряжением от 22 апреля 2020 № 432-р назначить Порхуна Александра Владимировича первым заместителем Министра по делам ветеранов Украины", - говорится в документе.

Как известно, Александр Порхун - украинский политический и общественный деятель, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Он бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Порхун воевал в Донбассе и в 2015 году получил звание Героя Украины.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны, а на ее место был назначен Роман Машковец.

Кроме того, Анна Коваленко была назначена на должность советника министра развития общин и территорий.