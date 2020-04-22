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Ермак представил нового заместителя руководителя Офиса президента

Новости » Политика     22.04.2020 - 20:01
Ермак представил нового заместителя руководителя Офиса президента
Фото: Роман Машовец

Роман Машовец стал новым заместителем руководителя ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя ОП Романа Машовца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, одной из главных задач Машовца на должности является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами.

В свою очередь, Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся оборонно-сектора безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

Отметим, Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны.

4 вересня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ганни Коваленко на посаду заступника керівника Офісу президента. Коваленко змінила на посаді Валерія Кондратюка, якого було звільнено в той же день.

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