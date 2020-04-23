Кабмін призначив першого заступника міністра у справах ветеранів

Кабінет міністрів України призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження на урядовому порталі.

Розпорядження було оприлюднено 23 квітня.

"Розпорядженням від 22 квітня 2020 № 432-р призначити Порхуна Олександра Володимировича першим заступником Міністра України у справах ветеранів", - йдеться в документі.

Як відомо, Олександр Порхун - український політичний і громадський діяч, майор Збройних сил України у відставці. Він колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Порхун воював на Донбасі і у 2015 році отримав звання Героя України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленка з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони, а на її місце був призначений Роман Машковець.

Крім того, Ганна Коваленко була призначена на посаду радника міністра розвитку громад і територій.