Коваленко назначили советником министра развития общин и территорий

Фото: Анна Коваленко (facebook.com kovalenko.anna39)

Анна Коваленко уже проходит специальную проверку

Бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Анну Коваленко назначили на должность советника министра развития общин и территорий. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.

При этом в пресс-службе отметили, что она уже проходит специальную проверку и сразу входит в новую проблематику без перерыва на отдых.

"Офис президента благодарен за работу, к сожалению, уже бывший заместитель руководителя Офиса Анне Коваленко и поздравляет ее с назначением на должность советника министра развития общин и территорий. Накануне местных выборов - очень ответственное направление работы, где нужна действенная координация усилий профильных институтов в формате новой региональной политики ОПУ. Сейчас Анна Коваленко уже в роли советника проходит специальную проверку и сразу входит в новую проблематику без перерыва на отдых. Спустя займет должность заместителя министра из этих направлений", - отметили в Офисе президента.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Коваленко представила себя в роли высокопрофессионального сотрудника.

"Сейчас очевидно, что ситуация в регионах требует еще более качественного управления, а потому Офис президента приветствует решение профильного министерства по региональной политике приобщить к команде Анну Коваленко, которая представила себя в роли высокопрофессионального сотрудника и мощного ситуационного менеджера", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны, а на ее место был назначен Роман Машковец.

4 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об назначение Анны Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента. Коваленко сменила на должности Валерия Кондратюка, который был уволен в тот же день.