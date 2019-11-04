Кабмин назначил нового замминистра энергетики

Кабинет министров Украины назначил Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкоенерго.

Такое решение правительство приняло на заседании 3 ноября.

"На заседании 3 ноября правительство одобрило ряд кадровых решений. В частности, назначило Масличенко Сергея Александровича заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Правительство также объявило конкурсы на должности государственных секретарей, в частности Минэкоенерго, а также на должность председателя Государственной экологической инспекции", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что он возглавлял департамент энергоэффективности и изменения климата Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам Украины, Польши и Кавказа.

Напомним, на внеочередном заседании в воскресенье Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины на заседании 2 сентября официально сформировал новые министерства. В ходе заседания было принято решение о переименовании ряда министерств: в частности, Министерство экологии и природных ресурсов переименовали в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.