Уряд призначив нового замміністра енергетики

Кабінет міністрів України призначив Сергія Масліченка заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекоенерго.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні 3 листопада.

"На засіданні 3 листопада уряд схвалив низку кадрових рішень. Зокрема, призначив Масліченка Сергія Олександровича заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Уряд також оголосив конкурси на посади державних секретарів, зокрема Мінекоенерго, а також на посаду голови Державної екологічної інспекції", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, що він очолював департамент енергоефективності та зміни клімату Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з питань України, Польщі та Кавказу.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні у неділю Кабінет міністрів України прийняв ряд кадрових рішень.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України на засіданні 2 вересня офіційно сформував нові міністерства. У ході засідання було прийняте рішення про перейменування ряду міністерств: зокрема, Міністерство екології та природних ресурсів перейменували у Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України.