Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"

Новым главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") избрали Александра Кубракова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Так, во время сегодняшнего заседания правительство приняло решение о назначении новым руководителем "Укравтодора" народного депутата Александра Кубракова. Новый глава "Укравтодора" приступит к выполнению обязанностей уже завтра, 16 ноября.

"Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий председатель "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - рассказали в Кабмине.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что во время сегодняшнего заседания правительство выберет нового руководителя "Укравтодора". Гончарук подчеркнул, что новым руководителем станет человек, которого он хорошо знает, однако не назвал фамилию будущего руководителя.

Как известно, в конце сентября 2019 года правительство уволило Славомира Новака с должности руководителя "Укравтодора". Новак сам подал заявление на увольнение и заявил, что уходит с должности из-за "нового предложения и личных планов".