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Кабмин назначил и.о. предправления Экспортно-кредитного агентства

Новости » Общество    22.11.2018 - 15:12
Кабмин назначил и.о. предправления Экспортно-кредитного агентства
Фото: здание Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Игоря Пульваса назначили исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство"

Кабинет министров Украины назначил Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №866 от 14 ноября.

"Назначить Пульваса Игоря Ивановича исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство", - говорится в распоряжении.

Кабмин назначил и.о. предправления Экспортно-кредитного агентства

Напомним, сегодня Верховная рада провалила законопроект №8414 "О внесении изменений в приложение № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", которым предлагалось предусмотреть средства на финансирование Экспортно-кредитного агентства.

В конце апреля 2018 года правительство внесло в парламент законопроект №8318 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства". 

В феврале Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил создание Экспортно-кредитного агентства в виде частного акционерного общества для обеспечения масштабного экспорта украинских товаров путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта.

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