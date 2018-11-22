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Кабмін призначив в.о. голови правління Експортно-кредитного агентства

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 15:12
Кабмін призначив в.о. голови правління Експортно-кредитного агентства
Фото: будівля Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ігоря Пульваса призначили виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Експортно-кредитне агентство"

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Пульваса виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №866 від 14 листопада.

"Призначити Пульваса Ігоря Івановича виконуючим обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", - йдеться в розпорядженні.

Кабмін призначив в.о. голови правління Експортно-кредитного агентства

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада провалила законопроект №8414 "Про внесення змін у додаток № 3 до закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік", яким пропонувалося передбачити кошти на фінансування Експортно-кредитного агентства.

В кінці квітня 2018 року уряд вніс у парламент законопроект №8318 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства".

У лютому Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив створення Експортно-кредитного агентства у вигляді приватного акціонерного товариства для забезпечення масштабного експорту українських товарів шляхом страхування, гарантування і здешевлення кредитування експорту.

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