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Рада провалила изменения в бюджет-2018 для финансирования образования ЭКА

Новости » Политика    22.11.2018 - 11:05
Рада провалила изменения в бюджет-2018 для финансирования образования ЭКА
Фото: здание ВРУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проектом предлагалось увеличить расходы по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли"

Верховная рада провалила законопроект №8414 "О внесении изменений в приложение № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", которым предлагалось предусмотреть средства на финансирование экспортно-кредитного агентства (ЭКА), передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы не поддержали принятие проекта закона за основу и в целом, а потом не нашлось голосов для возвращения к голосованию за законопроект. Спикер Рады Андрей Парубий объявил об отклонении документа.

"Проект закона отклонено", - отметил председатель парламента.

Отметим, что проектом предлагалось для обеспечения осуществления частного размещения первого выпуска акций ЭКА увеличить расходы по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли" на более 112 тыс. гривен за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Функционирование торговых представительств за рубежом".

Напомним, в конце апреля 2018 года правительство внесло в парламент законопроект №8318 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства". 

В феврале Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил создание Экспортно-кредитного агентства в виде частного акционерного общества для обеспечения масштабного экспорта украинских товаров путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта.

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Темы: Госбюджет-2018
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