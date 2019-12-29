Кабмин назначил еще одного заместителя министра здравоохранения

Кабинет министров Украины назначил Ирину Шевченко заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №1378-р правительства от 27 декабря.

Согласно указу на эту должность назначили Ирину Шевченко, которая работала в общественной организации CEDOS ("Центр исследования общества").

СМИ пишут, она является женой заместителя министра образования Егора Стадного.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил операционного директора Into-Sana Дмитрия Луфера заместителем министра здравоохранения. По данным "Думской", одесская медкомпания "Инто-Сана" формально принадлежит американской компании, но остается в собственности семьи экс-депутата Юрия Крука, которая участвовала в избирательной кампании Владимира Зеленского.

Как известно, постановлением от 18 декабря 2019 года правительство увеличило до 6 количество заместителей министра здравоохранения.

20 ноября заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук уволен с должности. Загрийчук сам подал заявление об увольнении.