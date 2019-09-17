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Кабмін призначив аудит мерії Києва

Новини » Політика    17.09.2019 - 18:00
Кабмін призначив аудит мерії Києва
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Перевірка КМДА триватиме до 8 жовтня

Кабінет міністрів України призначив перевірку Київської міської державної адміністрації. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

За його словами, прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав проведення перевірки КМДА. Аудит всіх структур має стартувати наступного тижня і триватиме до 8 жовтня.

Кабмін призначив аудит мерії Києва

Нагадаємо, згідно законопроекту про столицю, поданого до Верховної ради України, вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року. На даний момент мером Києва і головою КМДА є Віталій Кличко, однак Кабмін на недавньому засіданні схвалив звільнення Кличка з посади голови КМДА, постанова знаходиться на розгляді у президента Володимира Зеленського. Сам Кличко вважає незаконним рішення Кабміну і вже оголосив про консультації щодо розпуску Київради.

На цьому тижні стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Богдан не виключає можливості участі у виборах мера Києва. Чинний міський голова Києва Віталій Кличко теж має намір брати участь у наступних місцевих виборах.

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