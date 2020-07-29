Кабмин назначил 5 замминистров и госсекретаря Минцифры

Правительство на заседании приняло ряд кадровых решений
Кабинет министров на сегодняшнем заседании провел ряд кадровых назначений. Были назначены 5 заместителей министров в четырех министерствах.
Об этом сообщил в Facebook нардеп и представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
На должности в министерствах назначили:
Кроме того, Кабмин назначил Ларису Левченко замглавы Государственной архивной службы, а Ивана Турчака - государственным секретарем Министерства цифровой трансформации.
Правительство уволило:
Напомним, две недели назад Кабмин тоже проводил кадровые ротации в министерствах, были назначены 7 заместителей министров.
На минувшей неделе Кабмин создал новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Также сообщалось, что в Украине в сентябре появится еще одно министерство.