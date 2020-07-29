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Кабмин назначил 5 замминистров и госсекретаря Минцифры

Киев, Среда 29 июля 2020 16:50
Кабмин назначил 5 замминистров и госсекретаря Минцифры
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Правительство на заседании приняло ряд кадровых решений

Кабинет министров на сегодняшнем заседании провел ряд кадровых назначений. Были назначены 5 заместителей министров в четырех министерствах.

Об этом сообщил в Facebook нардеп и представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

На должности в министерствах назначили:

  • Александра Романишина - замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Александра Дудченко - замминистра развития общин и территорий по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;
  • Ольгу Ревук - замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции;
  • Александра Краснолуцкого - замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
  • Ирину Ставчук - замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Кабмин назначил Ларису Левченко замглавы Государственной архивной службы, а Ивана Турчака - государственным секретарем Министерства цифровой трансформации.

Правительство уволило:

  • Ирину Ставчук - с должности замминистра защиты окружающей среды (назначена на должность заместителя по вопросам евроинтеграции в этом же министерстве);
  • Юлию Мороз - с должности первого замглавы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
  • Александра Краснолуцкого - с должности замглавы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (назначен замминистра защиты окружающей среды).

Напомним, две недели назад Кабмин тоже проводил кадровые ротации в министерствах, были назначены 7 заместителей министров.

На минувшей неделе Кабмин создал новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также сообщалось, что в Украине в сентябре появится еще одно министерство.

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