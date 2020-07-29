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Кабмін призначив 5 заступників міністрів і держсекретаря Мінцифри

Київ, Середа 29 липня 2020 16:50
Кабмін призначив 5 заступників міністрів і держсекретаря Мінцифри
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Уряд на засіданні ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні провів низку кадрових призначень. Були призначені 5 заступників міністрів у чотирьох міністерствах.

Про це повідомив у Facebook нардеп і представник уряду у парламенті Василь Мокан.

На посади у міністерствах призначили:

  • Олександра Романішина - заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Олександра Дудченка - заступником міністра розвитку громад та територій з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації;
  • Ольгу Ревук - заступником міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції;
  • Олександра Краснолуцького - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів;
  • Ірину Ставчук - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Крім того, Кабмін призначив Ларису Левченко заступником голови Державної архівної служби, а Івана Турчака - державним секретарем Міністерства цифрової трансформації.

Уряд звільнив:

  • Ірину Ставчук - з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (призначена на посаду заступника з питань євроінтеграції у цьому ж міністерстві);
  • Юлію Мороз - з посади першого заступника голови Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру;
  • Олександра Краснолуцького - з посади заступника голови Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру (призначений заступником міністра захисту довкілля).

Нагадаємо, два тижні тому Кабмін також проводив кадрові ротації у міністерствах, були призначені 7 заступників міністрів.

На минулому тижні Кабмін створив нове Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Також повідомлялося, що в Україні у вересні з’явиться ще одне міністерство.

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