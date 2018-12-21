Кабмин направит почти 7 млрд гривен на энергоэффективность в 2019 году

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам Гройсмана, Кабмин работает над уменьшением потребления при повышенном качестве предоставления услуг

В следующем году государство направит почти 7 млрд гривен на мероприятия по энергоэффективности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, Кабмин работает над тем, чтобы уменьшить потребление при повышенном качестве предоставления услуг.

"Что касается нашей стратегии по энергоэффективности. Мы с 1 января запускаем в работу Фонд энергоэффективности, который саккумулирует на следующий год примерно минимум 7 миллиардов гривен на мероприятия по энергосбережению, в том числе речь идет о жилом фонде. Мы работаем сегодня над тем, чтобы уменьшить потребление при повышенном качестве предоставления услуг", - сообщил Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что жилой фонд страны является или приватизированным, или находится в собственности муниципалитетов, которые должны формировать собственные энергетические стратегии.

"Муниципалитетам нужно формировать свои собственные энергетические стратегии, которые позволили входить в те параметры реальных социальных норм и обеспечивать реальную социальную защиту. Ведь если в любом городе не проводится модернизация, не ремонтируются котельные, сети, не устанавливаются индивидуальные теплопункты, очень трудно людям платить за тепло. Ведь именно там формируется цена за тепло. Если в городе нормальные меры по энергосбережению, государство здесь помогает. Тогда эти тарифы должны быть меньше, чем могли бы быть", - пояснил премьер.

Напомним, ранее Евросоюз предоставил второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле правительство увеличило уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен для запуска его полноценной работы.

Добавим, в октябре вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года.