Уряд направить майже 7 млрд гривень на енергоефективність у 2019 році

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами Гройсмана, Кабмін працює над зменшенням споживання при підвищеній якості надання послуг

У наступному році держава направить майже 7 мільярдів гривень на заходи з енергоефективності. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, Кабмін працює над тим, щоб зменшити споживання при підвищеній якості надання послуг.

"Що стосується нашої стратегії по енергоефективності. Ми з 1 січня запускаємо в роботу Фонд енергоефективності, який закумулює на наступний рік приблизно мінімум 7 мільярдів гривень на заходи по енергозбереженню, в тому числі мова йде про житловий фонд. Ми працюємо сьогодні над тим, щоб зменшити споживання при підвищеній якості надання послуг", - повідомив Гройсман.

Голова уряду наголосив, що житловий фонд країни є або приватизованим, або перебуває у власності муніципалітетів, які мають формувати власні енергетичні стратегії.

"Муніципалітетам потрібно формувати свої власні енергетичні стратегії, які б дали можливість входити в ті параметри реальних соціальних норм і забезпечувати реальний соціальний захист. Адже якщо в будь-якому місті не проводиться модернізація, не ремонтуються котельні, мережі, не встановлюються індивідуальні теплопункти, дуже важко людям платити за тепло. Адже саме там формується ціна за тепло. Якщо в місті нормальні заходи з енергозбереження, держава тут допомагає. Тоді ці тарифи мають бути меншими, ніж могли би бути", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Євросоюз надав другий транш фінансової допомоги в розмірі 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні уряд збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.

Додамо, у жовтні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Фонд енергоефективності почне свою повноцінну роботу в першому кварталі 2019 року.