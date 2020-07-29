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Кабмін направив понад 611 млн гривень на компенсації за житло ветеранам війни

Україна, Середа 29 липня 2020 14:19
Кабмін направив понад 611 млн гривень на компенсації за житло ветеранам війни
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Також кошти підуть на компенсації за житло родинам героїв Небесної сотні

Кабінет міністрів України направив місцевим бюджетам понад 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни та родинам героїв Небесної сотні. Уряд затвердив відповідні розпорядження.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, до 24 областей та Києва направили 305,145 млн гривень на компенсацію за житло 262 особам з інвалідністю І-ІІ групи та членам сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Також спрямували 248,445 млн гривень на житло для 219 внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції.

До місцевих бюджетів 5 областей Кабмін спрямував кошти у загальному обсязі 7 626,4 тис. гривень на виплату компенсації за житло родинам героїв Небесної сотні та особам, які отримали поранення, каліцтва, контузії під час Революції Гідності.

Крім того, до 17 областей та міста Києва направили 50 млн гривень для виплати грошової компенсації 46 учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх родин.

Нагадаємо, пораненим на Донбасі військовослужбовцям на житло виділять понад 300 млн гривень: відповідне рішення на своєму засіданні на початку липня схвалив КМУ.

Як писало РБК-Україна, у лютому Кабінет міністрів України схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб і осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

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