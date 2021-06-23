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Кабмин направил более 305 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров распределил более 305 млн гривен на выплату денежной компенсации на жилье для членов семьи лиц, которые погибли, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также компенсацию получат и лица с инвалидностью I-II группы вследствие войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

В общем Кабмин распределил 305 145,3 тысячи гривен субвенции из государственного бюджета. Компенсацию получат 242 человека.

Напомним, в июле прошлого года правительство направило местным бюджетам более 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни.

В частности, в 24 области и Киев направили 305,145 млн гривен на компенсацию за жилье 262 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2020 года Кабинет министров одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.

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