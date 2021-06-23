Кабмин направил более 305 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны

Кабинет министров распределил более 305 млн гривен на выплату денежной компенсации на жилье для членов семьи лиц, которые погибли, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также компенсацию получат и лица с инвалидностью I-II группы вследствие войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Напомним, в июле прошлого года правительство направило местным бюджетам более 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни.

В частности, в 24 области и Киев направили 305,145 млн гривен на компенсацию за жилье 262 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2020 года Кабинет министров одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.