Кабмін направив понад 305 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни

Кабінет міністрів розподілив понад 305 млн гривень на виплату грошової компенсації на житло для членів родини осіб, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також компенсацію отримають і особи з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження уряду.

Нагадаємо, у липні минулого року уряд направив місцевим бюджетам понад 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни та родинам героїв Небесної сотні.

Зокрема, до 24 областей та Києва направили 305,145 млн гривень на компенсацію за житло 262 особам з інвалідністю І-ІІ групи та членам сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Як писало РБК-Україна, у лютому 2020 року Кабінет міністрів схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб і осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.