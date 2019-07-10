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Кабмин направил 3 млрд гривен на поддержку малых городов

Новости » Финансы    10.07.2019 - 12:41
Кабмин направил 3 млрд гривен на поддержку малых городов
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства будут выделены на решение главных проблем в этих городах

Кабинет министров Украины направил три миллиарда гривен на поддержку малых городов. Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, средства будут направлены на решение главных проблем в районных центрах и городах районного значения.

"В решениях, которые мы приняли, есть 3 миллиарда (гривен, - ред.) в Государственный фонд регионального развития на малые города, районные центры. Это решение принято. Это значит, что 3 миллиарда гривен направляются на районные центры, города районного значения для решения главных проблем, которые там есть: инфраструктура, образование, медицина, школы, садики, культура, спорт", - сказал премьер-министр.

Напомним, в начале июня Гройсман настаивал на необходимости завершить реформу децентрализации и выступил против попыток ее заблокировать. Премьер подчеркивал, что на сегодня только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации, которая дает в 5-7 раз больше бюджеты, чем раньше.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство призывало Раду принять ряд законопроектов о новом этапе децентрализации, которые касаются основ административно-территориального устройства Украины.

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