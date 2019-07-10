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Кабмін направив 3 млрд гривень на підтримку малих міст

Новини » Фінанси    10.07.2019 - 12:41
Кабмін направив 3 млрд гривень на підтримку малих міст
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти будуть виділені на вирішення найголовніших проблем у цих містах

Кабінет міністрів України направив три мільярда гривень на підтримку малих міст. Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман у ході засідання Кабміну у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кошти будуть направлені на вирішення найголовніших проблем у районних центрах та містах районного значення.

"У рішеннях, яких ми ухвалили, є 3 мільярда (гривень, - ред.) у Державний фонд регіонального розвитку на малі міста, районні центри. Це рішення ухвалене. Це означає, що 3 мільярда гривень направляються на районні центри, міста районного значення для вирішення найголовніших проблем, які там є: інфраструктура, освіта, медицина, школи, садочки, культура, спорт", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, на початку червня Гройсман наполягав на необхідності завершити реформу децентралізації і виступив проти спроб її заблокувати. Прем'єр підкреслював, що на сьогодні тільки 70% українців користуються перевагами децентралізації, яка дає у 5-7 разів більше бюджети, ніж раніше.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд закликав Раду прийняти ряд законопроектів про новий етап децентралізації, які стосуються основ адміністративно-територіального устрою України.

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