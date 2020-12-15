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Кабмин направил более 180 млн гривен на выплаты чернобыльцам

Украина, Вторник 15 декабря 2020 16:29
Кабмин направил более 180 млн гривен на выплаты чернобыльцам
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров направил более 180 млн гривен на выплаты чернобыльцам. Правительство 14 декабря утвердило распоряжение "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2020 год".

Об этом сообщает правительственный портал.

"Распоряжением предусмотрено увеличение объема расходов в сумме 180,2 млн грн. Увеличение обеспечит выплату ежемесячной денежной компенсации", - говорится в сообщении.

Средства направят на:

  • компенсации стоимости продуктов гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям I и II,
  • компенсации родителям пострадавших детей за период отсутствия питания в учебных заведениях,
  • компенсации за ущерб, причиненный здоровью,
  • помощь на оздоровление и в случае увольнения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Подчеркивается, что в ближайшее время средства будут направлены в регионы для дальнейшего целевого использования.

Напомним, КМУ продлил срок проведения замены удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Старые удостоверения будут действовать до конца 2021 года.

Как писало РБК-Украина, в июне в Украине упростили государственную регистрацию для чернобыльцев. Верховная рада одобрила соответствующий закон.

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