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Кабмін направив понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям

Україна, Вівторок 15 грудня 2020 16:29
Кабмін направив понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів направив понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям. Уряд 14 грудня схвалив розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2020 рік".

Про це повідомляє урядовий портал.

"Розпорядженням передбачено збільшення обсягу видатків у сумі 180,2 млн грн. Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації", - сказано у повідомленні.

Кошти направлять на:

  • компенсації вартості продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій І та ІІ,
  • компенсацій батькам потерпілих дітей за період відсутності харчування у закладах освіти,
  • компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю,
  • допомоги на оздоровлення та в разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Підкреслюється, що найближчим часом кошти спрямують у регіони для подальшого цільового використання.

Нагадаємо, КМУ продовжив термін проведення заміни посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Старі посвідчення будуть діяти до кінця 2021 року.

Як писало РБК-Україна, у червні в Україні спростили державну реєстрацію для чорнобильців. Верховна рада схвалила відповідний закон.

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