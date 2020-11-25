ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Действие удостоверений чернобыльцев продлили на один год

Киев, Среда 25 ноября 2020 14:05
Действие удостоверений чернобыльцев продлили на один год
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил срок проведения замены удостоверений лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. Старые удостоверения будут действовать до конца 2021 года.

Постановление Кабмина принято во время заседания правительства 25 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, 2018 году правительство решило провести до 1 января 2021 года замену удостоверений пострадавшим лицам в связи с утверждением их новых образцов.

На сегодня комиссиями по определению статуса лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, и других категорий граждан, проведена замена удостоверений около 70% от общего количества пострадавших.

В то же время работа комиссий замедлилась из-за карантинных мер, введенных в Украине из-за распространение COVID-19.

"Учитывая указанное, возникла необходимость продлить срок проведения замены удостоверений до 01.01.2022, что позволит областным, Киевской городской государственным администрациям выполнить определенные задачи в полном объеме и не вызовет социального напряжения", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, в июне в Украине упростили государственную регистрацию для чернобыльцев. Верховная рада приняла соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в январе Раде рекомендовали не облагать пошлиной авто, которые ввозят чернобыльцы

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Кабинет Министров УкраиныЧАЭСЧернобыль

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь