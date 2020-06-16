ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине для чернобыльцев упростили регистрацию компаний и ФЛП

Новости » Политика     16.06.2020 - 12:01
В Украине для чернобыльцев упростили регистрацию компаний и ФЛП
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Их освободили от уплаты админсбора

В Украине упростили государственную регистрацию для чернобыльцев. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2030.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 334 нардепа.

Речь идет о госрегистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Закон должен сделать доступнее регистрацию общественных объединений лиц с инвалидностью и лиц, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Также доступнее должна стать регистрация изменений сведений о фамилии, имени, отчестве и местонахождении ФЛП, которое имеет инвалидность. Таких лиц освобождают от уплаты административного сбора за регистрационные действия.

Документ также отменяет право государственных регистраторов на вознаграждение за счет средств, полученных за взимание админсбора за регистрацию в размере не менее 10% такого сбора.

Напомним, за основу данный закон нардепы приняли 13 мая, за него проголосовали 277 депутатов.

Как писало РБК-Украина, в январе Раде рекомендовали не облагать пошлиной авто, которые ввозят чернобыльцы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ЧернобыльВерховная Радарегистрация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь