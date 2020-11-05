Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд грн до 2021 года, - Буславец

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №4119, о необходимости принятия которого неоднократно говорила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец. Законопроект предусматривает выделение еще 1,4 млрд гривен на выплату зарплат горнякам до конца года, и погашение задолженности, возникшей с сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Согласно сообщению, летом Минэнерго погасило перед шахтерами текущую задолженность по заработной плате, которая возникла в этом году из-за вынужденного простоя угледобывающих предприятий, а также обеспечило выплату заработной платы. Но с сентября снова начала возникать задолженность и поэтому необходимо было выделить дополнительные средства на зарплаты шахтерам.

Так, 1,4 млрд гривен на выплату зарплат горнякам до конца года должны поступить из обязательных выплат НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта".

Минэнерго отмечает, что Фонд борьбы с СОVID-19 для погашения долгов перед шахтерами не использовался: ни копейки оттуда не было взято.

При этом указанный законопроект будет содействовать его пополнению на 8,9 млрд гривен, которые также должны поступить от выплат НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта" в госбюджет.

"На протяжении года мы максимально обеспечивали выплаты заработной платы шахтерам и погашение текущей задолженности. Благодарна правительству и народным депутатам за эффективные решения и возможность выйти на 100% расчеты государства перед рабочими угольной отрасли, не утруждая спецфонды, в частности фонд борьбы с СОVID-19. Более того, за возможность наполнить этот фонд", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Для окончательного решения вопроса парламент должен принять указанный законопроект в целом.

По информации Минэнерго, поддерживают его принятие как правительство во главе с Денисом Шмыгалем, так и президент Владимир Зеленский, которые принимают необходимые меры для выплаты заработной платы горнякам.

Напомним, Минэнерго уже завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая направлена, в частности, на оптимизацию расходов госбюджета.

Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ОАО "Центрэнерго" и является его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

В рамках подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры.

Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта "Великомостовска", расположенная на западе страны, в городе Червоноград, и потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта "5/6", которая расположена на востоке в городе Мирноград, и имеет потенциал технологического кластера.

Как ранее писало РБК-Украина, в "Центрэнерго" заинтересованы в трансформацию в вертикально интегрированную компанию с замкнутым циклом производства, для чего изучает возможность взятия на свой баланс шахт. Однако шахты могут быть переданы на баланс "Центрэнерго" только после проведения аудита и погашения всех социальных и долговых обязательств их предыдущих владельцев.