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Шахты смогут войти в состав "Центрэнерго" после проведения их аудита

Киев, Четверг 03 сентября 2020 12:04
Шахты смогут войти в состав "Центрэнерго" после проведения их аудита
Фото: "Центрэнерго" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В состав предприятия смогут войти исключительно экономически перспективные угольные предприятия

ПАО "Центрэнерго" рассмотрит возможность присоединения шахт после их аудита. В состав предприятия смогут войти исключительно экономически перспективные угольные предприятия, не имеющие долговых и социальных обязательств от предыдущих владельцев.

Об этом говорится в сообщении “Центрэнерго”.

"ПАО "Центрэнерго" заинтересовано в действиях, направленных на создание в своем составе совместно с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства", - сообщили в компании.

Ожидается, что такой шаг позволит государственной энергогенерирующей компании достичь конкурентной себестоимости выработки электроэнергии.

"В то же время мы отмечаем, что обязательное и необходимое условие для этого процесса - проведение предварительного аудита шахт, и только по его результатам передача государственной энергогенерирующей компании исключительно экономически перспективной угледобычи. При этом все социальные и долговые обязательства предыдущих владельцев должны быть погашены до момента передачи", - добавили на предприятии.

Теперь решение о проведении аудита должно поддержать Министерство энергетики.

В "Центрэнерго" отметили и важность социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий - о них должны позаботиться профильные структуры исполнительной власти в соответствии с концепцией трансформации угольных регионов.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров с предложением Фонда государственного имущества создал рабочую группу для выбора оптимальной модели объединения "Центрэнерго" с государственными шахтами.

По мнению правительства, такое объединение позволит повысить инвестиционную привлекательность "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021, а также отказаться от государственных дотаций в угольную отрасль.

"Центрэнерго" является единственным потребителем угольной продукции государственных украинских шахт. В состав компании входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС.

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