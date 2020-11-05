Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд грн до 2021 року, - Буславець

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроект №4119, про необхідність ухвалення якого неодноразово казала виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець. Законопроект передбачає виділення ще 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року, та погашення заборгованості, що виникла з вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міненерго.

Згідно з повідомленням, влітку Міненерго погасило перед шахтарями поточну заборгованість із заробітної плати, що виникла цього року через вимушений простій вугледобувних підприємств, а також забезпечило виплату заробітної плати. Але з вересня знову почала виникати заборгованість і тому необхідно було виділити додаткові кошти на зарплати шахтарям.

Так, 1,4 млрд гривень на виплату зарплат гірникам до кінця року мають надійти з обов'язкових виплат НАК "Нафтогаз" і АТ "Укрнафта".

Міненерго зазначає, що Фонд боротьби з СОVID-19 для погашення боргів перед шахтарями не використовувався: ні копійки звідти не було взято.

При цьому зазначений законопроект буде сприяти його поповненню на 8,9 млрд гривень, які повинні надійти від виплат НАК "Нафтогаз" і АТ "Укрнафта" в держбюджет.

"Впродовж року ми максимально забезпечували виплати заробітної плати шахтарям та погашення поточної заборгованості. Вдячна Уряду і народним депутатам за ефективні рішення і можливість вийти на 100% розрахунки держави перед робітниками вугільної галузі, не обтяжуючи спецфонди, зокрема фонд боротьби з СОVID-19. Більше того, за можливість наповнити цей фонд", - зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Для остаточного вирішення питання парламент повинен прийняти зазначений законопроект в цілому.

За інформацією Міненерго, підтримують його ухвалення як уряд на чолі з Денисом Шмигалем, такі президент Володимир Зеленського, які вживають необхідних заходів для виплати заробітної плати гірникам.

Нагадаємо, Міненерго вже завершив підготовку проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка спрямована, зокрема, на оптимізацію витрат держбюджету.

Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група - шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга - шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт - такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

У рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини щодо трансформації вугільних мономіст у сучасні інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проектів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта "Великомостівська", яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта «5/6», яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в "Центренерго" зацікавлені в трансформацію у вертикально інтегровану компанію з замкнутим циклом виробництва, для чого вивчає можливість взяття на свій баланс шахт. Однак шахти можуть бути передані на баланс "Центренерго" тільки після проведення аудиту та погашення всіх соціальних і боргових зобов'язань попередніх власників.