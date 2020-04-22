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Кабмин намерен ввести госрегулирование цен на отдельные продукты и лекарства

Новости » Финансовый кризис 2020   

Государственное регулирование распространяется на продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины на заседании 22 апреля намерен ввести государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в проекте постановления правительства "О мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения".

Согласно проекту постановления, планируется утвердить перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость; перечень товаров противоэпидемического назначения и порядок декларирования изменения розничных цен на товары.

В перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, попали:

  1. Крупа гречневая
  2. Сахар песок
  3. Мука пшеничная (высший сорт)
  4. Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства)
  5. Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
  6. Хлеб пшенично-ржаной
  7. Яйца куриные категории С1
  8. Птица (тушка куриная)
  9. Вода минеральная без газа
  10. Масло сливочное жирностью 72,5%

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и т. п.).

Декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю. Декларирование изменения розничных цен на товары осуществляется в электронном виде, путем представления сведений, в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт, с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, 25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определить перечень социально значимых продуктов.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 15 апреля заявил, что Кабинет министров и Минэкономики планируют ввести государственное регулирование цен на десять товаров.

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