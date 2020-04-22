Кабмін має намір ввести держрегулювання цін на окремі продукти та ліки

Кабінет міністрів України на засіданні 22 квітня має намір ввести державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту. Про це йдеться в проекті постанови уряду "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення".

Згідно з проектом постанови, планується затвердити перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість; перелік товарів протиепідемічного призначення та порядок декларування зміни роздрібних цін на товари.

До переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, потрапили:

Крупа гречана Цукор пісок Борошно пшеничне (вищий сорт) Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вітчизняного виробництва) Молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці) Хліб житньо-пшеничний Яйця курячі категорії С1 Птиця (тушка куряча) Вода мінеральна без газу Масло вершкове жирністю 72,5%

До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики та дезінфікуючи засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати тощо).

Декларуванню підлягає зміна роздрібних цін кожного окремого виду товару. Декларуванню зміни роздрібних цін на товари підлягають роздрібні ціни реалізації товару кінцевому споживачу. Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюється в електронному вигляді, шляхом подання відомостей, до Держпродспоживслужби через її офіційний сайт, з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, 25 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначити перелік соціально значущих продуктів.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко 15 квітня заявив, що Кабінет міністрів та Мінекономіки планують запровадити державне регулювання цін на десять товарів.